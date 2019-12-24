عمرو أديب يكشف آخر التطورات حول أزمة "سد النهضة"

24 ديسمبر 2019 - 12:40 ص

أكد الإعلامي عمرو أديب، إنه متبقي جلسة مفاوضات واحدة بشأن سد النهضة يوم 8 و9 يناير القادم بأثيوبيا، وبعدها إما أن يصلوا إلى نتيجة، أو سيتم الاستعانة بصديق، وذلك وفقا لإتفاق المباديء الذي تم توقيعه بين الدول الثلاث.



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن التصريحات الصادرة عن الوضع حتى الآن متفائلة، وأنه تم الوصول إلى منتصف الطريق، منوها بأن الجانب السوداني يتحدث عن أنه يبحث عن حل وسط بين المطالب المصرية والمقترحات الأثيوبية.

