الشناوي يثير الجدل برأيه في أهداف الأهلي المشكوك فيها

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الاتحاد

الاهلى

أكد الحكم الدولي أحمد الشناوي أن النادي الأهلي سجل 3 أهداف صحيحة في مباراته مع الاتحاد التي انتهت بفوز الأحمر برباعية.

وقال "الشناوي" في لقاء مع "أون سبورت" : الهدف الثاني للأهلي غير صحيح لأن أفشة كان يسبق جونيور أجايي وبالتالي فهو تسلل.

وأضاف: هدف الأهلي من ركلة جزاء صحيحة والهدف الثالث الخاص بأزارو صحيح أيضا.

وتابع: بالنسبة لهدف الاتحاد الملغى فقد تصرف الحكم بدقة لأنه كان هناك خطأ على مهاجم الاتحاد بالفعل.

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