الشناوي يثير الجدل برأيه في أهداف الأهلي المشكوك فيها

24 ديسمبر 2019 - 05:51 ص

أكد الحكم الدولي أحمد الشناوي أن النادي الأهلي سجل 3 أهداف صحيحة في مباراته مع الاتحاد التي انتهت بفوز الأحمر برباعية.



وقال "الشناوي" في لقاء مع "أون سبورت" : الهدف الثاني للأهلي غير صحيح لأن أفشة كان يسبق جونيور أجايي وبالتالي فهو تسلل.



وأضاف: هدف الأهلي من ركلة جزاء صحيحة والهدف الثالث الخاص بأزارو صحيح أيضا.



وتابع: بالنسبة لهدف الاتحاد الملغى فقد تصرف الحكم بدقة لأنه كان هناك خطأ على مهاجم الاتحاد بالفعل.



