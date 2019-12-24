» إبراهيم سعيد يثير الجدل برأيه في أهداف الأهلي بالاتحاد

24 ديسمبر 2019 - 08:23 ص

أكد إبراهيم سعيد - لاعب الأهلي والزمالك السابق - أن هدف الأهلي الثاني الذي أحرزه في الاتحاد السكندري من تسلل.



وقال سعيد في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : الاتحاد عمل 40 دقيقة ولا أروع وهدف الأهلي الأول نقطة تحول المباراة جعلته الشوط الثاني أفضل وعودة الثقة للاعبين داخل الملعب .



وأضاف: وجهة نظري الهدف الثاني للأهلي تسلل .



واستدرك: الأهلي كان افضل في الاداء والسرعة في المباريات السابقة من مباراه اليوم والفوز يعطي ثقه للاعبين والجهاز الفني.

