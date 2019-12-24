» تعليق لا يصدق من أسطورة ليفربول على تألق صلاح

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محمد صلاح
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ليفربول

صلاح

اختار جيمي كاراجر - أسطورة فريق ليفربول- النجم المصري محمد صلاح ضمن التشكيلية التاريخية لليفربول خلال العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.

وقال كاراجر إن صلاح يستحق أن يتواجد في هذه التشكيلة التاريخية بجانب أساطير مثل جيرارد بسبب تألقه اللافت للنظر.

واختار كاراجر التشكيلة كالتالي:

حراسة المرمى : أليسون

الدفاع : روبرتسون ، فان دايك ، ماتيب ، أرنولد

خط الوسط : جيرارد ، هندرسون

الهجوم: ماني، صلاح ، سواريز ، فيرمينيو.

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