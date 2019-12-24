الحجز على أموال أكبر ممولي الأسد

24 ديسمبر 2019 - 09:20 ص

أصدرت مديرية الجمارك السورية قرارا بالحجز الاحتياطي على أموال رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام السوري بشار الأسد.

وشمل القرارعددا آخر من رجال الأعمال إضافة إلى زوجاتهم، حيث تم الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يمتلكها رامي مخلوف، وكل من باهر السعدي، ومحمد خير العمريط، وعلي محمد حمزة.

وبحسب البيان الذي أصدرته إدارة الجمارك فقد جاء القرار،ضمانا لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة بقضية تتعلق بمخالفة أنظمة الاستيراد وغيرها من الغرامات.

يذكر أن السلطة السورية تفرض الإقامة الجبرية على رامي مخلوف، لتحجيم نفوذه، ومن أجل تعزيز الجهاز الأمني وقوة نفوذه.