آمنة نصير لـ السيسي: بارك الله فيك

24 ديسمبر 2019 - 11:50 ص



وجهت الدكتورة آمنة نصير عضو مجلس النواب رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه للمرأة، قائلة: "بارك الله لك يا سيادة الرئيس على دعمك وتكريمك للمرأة".



وأضافت آمنة نصير في مداخلة هاتفية لبرنامج"صالة التحرير "المذاع على قناة" صدى البلد، مع الإعلامية عزة مصطفى ، : "نشهد عصرا ذهبيا للمرأة المصرية ،وعلينا أن نعين المرأة بما لدينا من معرفة أو علم لترسيخ دورها في المجتمع".



ووجهت نصير رسالة للمرأة، قائلة : " كل التحية لكل السيدات المصرية ،كوني على قدر ما تم تكريمك به، وكوني قوية أبية عفية كعادتك، وكوني سيدة هذا العصر لما تقديمه من نتاج وعمل وتنمية".

