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بعد إثارتها الجدل.. معلومات لا تعرفها عن حبيب ابنة عمرو دياب

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كنزي عمرو دياب وحبيبها
كنزي عمرو دياب وحبيبها
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عقب إثارتها الجدل، بنشر صورة لحبيبها بشكل رسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، كُشفت بعض المعلومات عن حبيب ابنة عمرو دياب، كنزي.

وحبيب كنزي، ابنة عمرو دياب، شاب مصري مقيم في العاصمة الإنجليزية لندن منذ سنوات طويلة، ويزور مصر مرات قليلة، ويدعى (بدر الرملي)، إذ بين ذلك في معلوماته الشخصية عبر حسابه على إنستجرام.

كانت كنزي، ابنة عمرو دياب، نشرت صورًا لها عبر خاصية القصص على حسابها الشخصي بتطبيق إنستجرام، ظهرت فيها مع شاب، يتبادلان نظرات الإعجاب في صورة، علقت عليها قائلة: "Love You - بحبك".

 وفي صورة أخرى ظهر الشاب يطوقها بذراعيه، في أول ظهور لحبيبها وإعلانها عنه بشكل رسمي.

وتعتبر كنزي هي الابنة الوسطى لـ عمرو دياب، ويبلغ عمرها 20 عامًا وهي توأم شقيقها "عبد الله"، وتصغرها شقيقتها "جنا"، وتكبرها الأخت غير الشقيقة "نور" من الفنانة شيرين رضا.

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