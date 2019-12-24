إيقاف مرتضى منصور 3 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه

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غرامة

كرة

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مرتضى

اتخذت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، قرارًا بمنع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة فى أى نشاط رياضى متعلق بكرة القدم لمدة ثلاث مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، لما بدر منه من تصريحات مسيئة ضد رئيس لجنة الحكام وحكم مباراة فريقه أمام سموحة.

فى السياق ذاته، قررت اللجنة منع السيد فرج عامر رئيس نادى سموحة من المشاركة فى أى نشاط رياضى يتعلق بكرة القدم مباراة واحدة وغرامة 50 ألف جنيه لما بدر منه من تصريحات تسىء لطاقم الحكام الذى أدار مباراة فريقه أمام أسوان.


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