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رانيا يوسف تثير الجدل بقرارها عن الزواج

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رانيا يوسف
رانيا يوسف
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كشفت الفنانة رانيا يوسف، موقفها من الزواج والارتباط، في الوقت الحالي، لاسيما أنها انفصلت منذ فترة من زوجها الثالث، موضحة أنها لا تفكر حاليًا في الزواج وتهتم ببناتها وعملها فقط .

وقالت الفنانة رانيا يوسف، بشأن هذا الأمر: "موقفي من الزواج مجمد حاليًا ولا أفكر في الارتباط وأركز في عملي وبناتي فقط لحين إشعار آخر"، بحسب ما صرحت في حوارها  لـ"العربية نت".

كما تحدثت "رانيا" في حواره، عن تفاصيل مسلسلها الجديد"الآنسة فرح" وتجسيدها لأول مرة كوميديا غنائية استعراضية، حيث علقت:" أنا متحمّسة لهذا العمل لأنه مغامرة كبيرة كنت أنتظرها منذ سنوات طويلة وأنا محظوظة لأني أخيرا قدمتها".

وتابعت: "مسلسل "الآنسة فرح " هو من نوعية اجتماعي كوميدي وأجسد فيه دورين هما الأم والبنت وهذه المرة الأولى التي أقوم فيها بتجربة بهذا الشكل، كما أنها التجربة الأولى التي سأقوم فيها بالغناء من خلال استعراضات خاصة بالمسلسل ولهذا فأنا سعيدة جدا بالتجربة، والمسلسل مأخوذ عن فورمات عالمي وتدور أحداثه في 90 حلقة وسيعرض خارج رمضان".

وعن إثارتها الجدل، بسبب ملابسها الجريئة وكانت آخرها حضورها مهرجان الجونة، أجابت: "لا أعرف على وجه الدقة سبب إثارة بعض الهجوم ضدي واتهامي بمحاولة عمل جدل أو إثارة ردود الأفعال وأعتقد أن هناك بعض التربص ضدي لكن الجمهور في حد ذاته لا يهاجمني بالعكس دائمًا أتلقى تعليقات خفيفة الظل على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وأتفاعل مع الجمهور وأضحك بكل حب".

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