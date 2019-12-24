الأمير "هاري" وزوجته يتغيبان عن كريسماس هذا العام لهذا السبب

24 ديسمبر 2019 - 01:45 م

تغيب الأمير هاري وزوجته الممثلة الأمريكية السابقة ميجان ماركل عن احتفال الملكة إليزابيث هذا العام بعد أن ظهرت في صورة الكريسماس وبجوارها منضدة تحمل صور أفراد من العائلة وتغيب عنها "هاري وزوجته، بالرغم من تواجدهما في صورة العام الماضي بجوار باقي أفراد العائلة.

وأرجع التقرير الذي نشرته "العربية" إلا أن هذا الموقف مقصود لأن الملكة إليزابيث 93 عاما، معروف عنها مراعتها لكل التفاصيل وعدم نسيان أي منها، ما يدل على غضبها من حفيدها لدرجة أنها قطفته من شجرة العائلة، حسب التقرير.

ومن المعتاد أن يتم أخذ صورة للملكة قبل إلقائها الحديث المسجل والموجه إلى الشعب البريطاني للتهنئة بالكريسماس، وتحمل المنضدة صور لأفراد العائلة وهم زوجها وأبناؤها وزوجاتهم وأحفادها منهم وصورة لأبيها حين كان ملك " وتوفي 1952 بالسرطان وتوجت علي أثر وفاته ملكة لبريطانيا وعمرها 27 عاما".

علي الجانب الآخر يبدو أن الأمير أيضًا غاضب لأنه قرر قضاء عيد الميلاد مع زوجته ووالدتها" دوريا راغلاند" في كندا، إلي جانب تغيب زوجها الأمير فيليب لتواجده في المستشفى منذ 5 أيام.

جدير بالذكر أن الحديث الذي ستسجله الملكة يتناول أحداث 12 شهر ومنها اضطرابات ذكرتها وسائل الإعلام البريطانية يوميا في الأشهر الأخيرة ومنها أزمة" brexit " وكيفية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.