"يا عم هو حد جالك".. خبر سار للراغبين فى التصالح

24 ديسمبر 2019 - 02:39 م

أكد المهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن عددًا من تقدموا للتصالح على مخالفات البناء حتى الآن نحو 70 ألف حالة تصالح، في حين أن عدد المخالفات تبلغ 3 ملايين مخالفة.



وأضاف "حمودة"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الإدارات المحلية غير متعاونة تماما في تطبيق القانون، مؤكدا أن أي مواطن يتوجه إلى إدارة محلية للتصالح، يكون ردهم "يا عم هو أنت حد جالك".



ولفت إلي أن من يرى لائحة القانون يتخوف من التصالح، ولهذا طالب رئيس البرلمان بتخفيف اللائحة، موضحًا أن 39% من قيمة حصيلة التصالح سيستفاد منها المواطن صاحب المخالفة من خلال إدخال المرافق.

