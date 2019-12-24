  • الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر03:21 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
وزير الاسكان

"يا عم هو حد جالك".. خبر سار للراغبين فى التصالح

ارشيف

أول قرار لوزيرة التضامن بخصوص المعاشات

مرتضى منصور

إيقاف مرتضى منصور 3 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه

الشيخ خالد الجندي

الجندي: اللي يضرب مراته يشوفله دين غير الإسلام

السراج حفتر

زعيم عربي يقدم مبادرة لحل الأزمة الليبية

الأمير هاري وزوجته

الأمير "هاري" وزوجته يتغيبان عن كريسماس هذا العام لهذا السبب

نجلاء فتحي

تفاصيل مثيرة عن مرض "نجلاء فتحي" النادر

عبد المنعم سعيد

«الإخوان» خصصت كتيبة من أنصارها للتشكيك في "عودة الجنيه"

محمد صلاح

محمد صلاح يدرب ابنته بمناسبة الكريسماس

الاهلى

الموت يفجع لاعب الأهلى

نجم الزمالك على رادار "الزعيم" السعودى

الرياضة

الزمالك
الزمالك
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

رسالة نارية من رضا عبد العال للاعبي نادي الزمالك

#

حازم إمام يهين جماهير الأهلي والزمالك

#

الشحات عن تشميسة "النقاز": فعلتها مع عبدالله جمعة أيضا

#

تعليق ناري لـ طارق حامد بشأن أزمته في الزمالك

مصر

الأمن

اتحاد جدة

بطولة

إلقاء

يفكر نادي اتحاد جدة السعودي في التعاقد مع مدافع الزمالك محمود علاء، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشفت صحيفة "المدينة" السعودية، عن أن إدارة الاتحاد تفكر فى التعاقد مع مدافع الأبيض، بعد توقف المفاوضات أحمد حجازى، بسبب تمسك نادية.

وأوضحت الصحيفة أن اتحاد جدة يرى محمود علاء مدافعًا قويًا وسيكون مناسبًا للفريق، خاصة أنه يتميز بتسجيل الأهداف والسرعة في الأداء وهي المقومات التي دفعت إدارة "الزعيم" للتفكير في التعاقد معه.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

بشرط ألا يكونوا مسلمين ..!!

د. هشام الحمامي

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» بعد زواجها من ضابط يصغرها بـ 17 عاما.. إعلامية شهيرة: "قلبي شباب"
» معجزة.. شاب ينقذ طفلا من بين أنياب كلب
» رئيس السكة الحديد يتابع التشغيل التجريبى للجرارات الجديدة
» نجم الزمالك على رادار "الزعيم" السعودى
» الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا
» القبض على 3 أشخاص بـ"ليبيا" مطلوبين بمصر
» رضعت من زوجة خالى فهل يجوز لى أن أفعل هذا الشيء
» العراقيون يلجأون لسلاح مقاطعة البضائع الإيرانية
» التربية والتعليم تطلق تحذيرات من "كسوف" الخميس
» رانيا يوسف تثير الجدل بقرارها عن الزواج
» الأهلي يصطدم بالزمالك فى قمة "سوبر السلة"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:03 م

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك