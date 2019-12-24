» نجم الزمالك على رادار "الزعيم" السعودى

24 ديسمبر 2019 - 02:39 م

يفكر نادي اتحاد جدة السعودي في التعاقد مع مدافع الزمالك محمود علاء، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشفت صحيفة "المدينة" السعودية، عن أن إدارة الاتحاد تفكر فى التعاقد مع مدافع الأبيض، بعد توقف المفاوضات أحمد حجازى، بسبب تمسك نادية.

وأوضحت الصحيفة أن اتحاد جدة يرى محمود علاء مدافعًا قويًا وسيكون مناسبًا للفريق، خاصة أنه يتميز بتسجيل الأهداف والسرعة في الأداء وهي المقومات التي دفعت إدارة "الزعيم" للتفكير في التعاقد معه.