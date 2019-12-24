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بعد زواجها من ضابط يصغرها بـ 17 عاما.. إعلامية شهيرة: "قلبي شباب"

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نجاح المساعيد
نجاح المساعيد
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علا خطاب

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ضابط

زواج

نجاح المساعيد

أثارت الشاعرة والإعلامية الإماراتية من أصل أردني، نجاح المساعيد، الجدل، بسبب عقد قرانها على ضابط يصغرها في العمر بـ 17 عامًا، وهو يعتبر زوجها الثاني حيث كانت متزوجة من رجل أعمال ليبي وأنجبت منه طفلين هما جاسر وسلوان.

وخرجت المساعيد عبر مقطع فيديو جديد، على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، لتبرر زواجها من ضابط يصغرها بـ17 عاما، حيث قالت: "حبيت أتكلم عن موضوع كتير ضايقني وهو تسريب الفيديو، والبعض يقول لي يمكن أنت متعمدة وأنت من سربت الفيديو، خاطري أسألكم سؤال، بالله عليكم هل من المنطق وهل من العقل أن أسرب فيديو من حفل عائلي خاص داخل بيت الصالة فيه مكشوفة على المطبخ والشغالة تنظف وتمسح ودبات اللبن جنب الغاز، مو حلو المنظر، يعني الناس بالعادة يحبون يصورون شي ويسربونه إذا كان حلو ويقولولك صوروني وانا ما أدري ترى هذه تصير لكن بحالتي ما صار".

وتابعت: أنا اعترف لكم بحاجة، ترى هو 4 شهور يحاول إني أوافق، كنت مترددة ورافضة بس بسبب فارق العمر، لكنه كان مصر رغم كل محاولاتي للتهرب من الأمر، لكن حكم النصيب والله يتمم على خير.

واختتم حديثها، بأنه "يجب على الإنسان أن يكون مقتنعًا بأن العمر مجرد رقم، هذا أول حاجة، وثاني شيء الإنسان إذا كانت علاقته زينة مع نفسه وضميره مرتاح ويحب نفسه ما يكبر، وفي حكمة تقول إن الذين يحبون من أعماق قلوبهم لا يكبر بهم العمر أبدا".


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