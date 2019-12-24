تفسير عقوبة «التوبيخ» التي صدرت بحق مدير الكرة بالأهلي

24 ديسمبر 2019 - 04:16 م

أوضحت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، المادة التي اعتمدت عليها لتوقيع عقوبة التوبيخ بحق سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي.

وقال مصدر في اتحاد الكرة: "التوبيخ هو عبارة عن لفت نظر شديد اللهجة، يتم التحذير فيه من الإقدام على مثل هذا الأمر مرة أخرى وإلا ستكون هناك عقوبات موقعة بحق هذا الشخص ، ويتم إرسال لفت النظر عبر البريد الإلكتروني إلى النادي المعني بالأمر لمنع تكرار الأمر مرة أخرى."

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قرر معاقبة 20 من لاعبي المنتخب التركي بفرض غرامات مالية و"التوبيخ" بعد توجيه التحية العسكرية إثر العدوان التركي على سوريا، في مباراتي فرنسا وألبانيا أكتوبر الماضي، بالتصفيات المؤهلة ليورو 2020.

وأصدر يويفا بيانا وقتها يعلن أحكام لجنته التأديبية ضد ما وصفه بـ"الإيماءات" غير الملائمة وفقا للأوضاع السياسية في ذلك التوقيت، وبالتالي خرق القواعد التي تحظر استخدام السياسة في الملاعب.