» طنطا تخطف تعادلًا ثمينًا أمام أسوان

24 ديسمبر 2019 - 04:35 م

خطف فريق طنطا تعادلًا ثمينًا أمام أسوان، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعت الجانبين على ملعب طنطا ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري العام.

وجاءت أحداث المباراة متوسطة المستوى تبادل فيها الفريقان السيطرة على الكرة مع خطورة متبادلة على كلا المرميين.

وتقدم فريق أسوان في النتيجة عن طريق اللاعب محمد الصباحي في الدقيقة 37 من ركلة حرة مباشرة نفذها بشكل جيد لترتطم في القائم وتسكن الشباك.

وأدرك طنطا التعادل في الدقيقة 55 عن طريق محمد ماجد أونش، ليعود بعدها اللاعب محمد الصباحي كي يحرز الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 60.

وفي الدقيقة 75 نجح عبد الرحمن الدح من إحراز هدف التعادل لطنطا من ركلة جزاء نفذها بنجاح.

وكاد طنطا أن يخطف نقاط المباراة الثلاث برأسية من أونش في الدقيقة 87 ارتطمت بالعارضة وتحولت لركلة مرمى.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد أسوان إلى 6 نقاط في المركز الأخير بجدول المسابقة، فيما ارتفع رصيد طنطا إلى 10 نقاط في المركز العاشر.