» «صاحب الكلب معانا».. اعترافات المتهمين في «كلب المطرية»

أجرت نيابة المطرية الجزئية اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2019، تحقيقًا مع المتهمين بقتل وتعذيب كلب بالمطرية.

وقال المتهمون خلال اعترافاتهم أمام ضباط المباحث: "يا باشا كلب مسك في المعزة.. وإحنا ضربناه علشان ننقذ المعزة.. وده اللي اتربينا عليه، نضرب الكلب مش المعزة.. وياريتنا ما ضربناه".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مجموعة من الأشخاص يقومون بتعذيب كلب وقتله بالساطور في منطقة المطرية شرق القاهرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المتهمين بارتكاب الواقعة، وتبين أنهم 4 أشخاص، وادعوا أمام رجال المباحث بمهاجمة الكلب للمواشي الخاصة بهم.

وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وإحالته للنيابة التي أمرت بتفريغ الكاميرات واستدعاء عدد من شهود العيان لسماع أقوالهم حول الواقعة.

وكشفت التحريات عن مفاجأة، إذ كان من بين المتهمين الـ4 صاحب الكلب، الذي أقر بأن الأهالي حكموا عرفيا بقتل الكلب أمام الجميع، بعدما شرع في أكل المعزة، وأكد الجناة أنهم لم يعلموا أن قتل الكلب سوف يدخلهم السجن.

وقال مصدر أمني إن النيابة العامة تحقق في الواقعة مع المتهمين الـ4 وجرى تحرير محضر بالتفاصيل كاملة، وضم الفيديو الذي رصد الواقعة، ومن المرجح أن يتم حجز المتهمين على ذمة التحريات وإحالتهم إلى محكمة الجنح.

وأثارت واقعة كلب المطرية جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لاقى المتهمين هجومًا عريضًا من قبل النشطاء، الأمر الذي صعد الواقعة مما أدى إلى رصدها من قبل قوات الأمن.