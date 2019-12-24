  • الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:22 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك والإنتاج الحربي

السيسي خلال احتفالية قادرون

«السيسي» يطالب الحكومة ومؤسسات الدولة بهذا الأمر

ارشيفية

لأول مرة.. احتفالات شعبية في السعودية بـ"الكريسماس"

أرشيفية

رسميًا.. تعطيل الدراسة بالإسكندرية غدًا بسبب الطقس

محمد ايهاب

«محمد إيهاب» يكشف المسكوت عنه في فضيحة المنشطات

مدير مشروع «سد النهضة»

مفاجأة.. إثيوبيا تعلن الموعد النهائي لاكتمال بناء سد النهضة

علاء مبارك ووالده

ماذا قال علاء مبارك عن آخر 10 سنوات في عهد والده؟

الملك سلمان

العاهل السعودي يصدر 5 أوامر ملكية عاجلة

تعبيرية

اختبار 30 في ثانية يعرفك ما إذا كنت مريضًا بالقلب أم لا

أرشيفية

استنفار رئاسى للحد من الطلاق

«هالاند» يقترب من الانتقال إلى مانشستر يونايتد

الرياضة

هالاند
هالاند
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

لن تصدق.. تعرف على ثلاثية علاج الشرايين المسدودة والحماية من الجلطات

#

شيفيلد يخطف تعادلًا مثيرًا من مانشستر يونايتد

#

عدم استقرار وسيول.. الأرصاد تحذر من الطقس

#

بـ«البريميرليج».. نيوكاسل يهزم مانشستر يونايتد 0/1

مانشستر يونايتد

المصريون

هالاند

اقترب النرويجى الشاب إيرلينج هالاند مهاجم ريد بول سالزبورج النمساوى، من ارتداء قميص مانشستر يونايتد الإنجليزى، بعد المفاوضات المكثفة التي جمعت الطرفين الفترة الماضية.

وذكرت صحيفة "صن" الإنجليزية، الثلاثاء، أن مانشستر يونايتد عرض على هالاند راتباً أسبوعياً كبيرا بقيمة 200 ألف جنيه إسترلينى، أي يساوي ضعف ما يحصل عليه حالياً فى ريد بول سالزبورج 10 مرات.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت مؤخرا إلى رغبة هالاند فى اللعب لليونايتد لاقتناعه بقدرته على النجاح تحت قيادة مواطنه أولى جونار سولشاير مدرب الفريق.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد ليس النادى الوحيد المهتم بضم المهاجم الشاب، حيث يريد يوفنتوس الإيطالى أيضاً الحصول على خدماته بالإضافة إلى بوروسيا دورتموند الألمانى.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

بشرط ألا يكونوا مسلمين ..!!

د. هشام الحمامي

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» إصابة 4 طالبات في حادث حافلة مدرسية بالسعودية
» رسميًا.. مهاجم يوفنتوس ينتقل إلى الدحيل القطري
» عاملة سابقة بمنزل "نتنياهو" تكشف فضائح زوجته المُخجلة
» القبض على 24 متحرشًا سعوديًا
» مراسلة تستقيل على الهواء بعد فوزها باليانصيب.. وتصدم في النهاية
» النصر يتأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين
» وقف الدراسة يومين بسبب سوء الأحوال الجوية
» «سيد عبد الحفيظ» يطالب اتحاد الكرة بهذا الإجراء
» «حلقة النار».. 10 مدن تشهد ظاهرة كونية غريبة
» «صاحب الكلب معانا».. اعترافات المتهمين في «كلب المطرية»
» «هالاند» يقترب من الانتقال إلى مانشستر يونايتد

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:27 ص

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك