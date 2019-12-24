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«كارتيرون» يعلن تشكيل الزمالك أمام الإنتاج الحربي

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كارتيرون
كارتيرون
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، تشكيل فريقه لمواجهة الإنتاج الحربي، المقرر انطلاقها في السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة للدوري العام.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

محمد أبو جبل في حراسة المرمى .

محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمد عبد الغنى - حازم امام في خط الدفاع 

طارق حامد - فرجاني ساسي - أشرف بن شرقي- يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو في خط الوسط

  مصطفي محمد في خط الهجوم  .

ويجلس على دكة البدلاء:  محمد عواد - محمود الونش - محمد حسن - محمد اوناجم - مصطفي فتحي - اسلام جابر - كريم بامبو.


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