مفاجأة.. إثيوبيا تعلن الموعد النهائي لاكتمال بناء سد النهضة

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محمد فضل- متابعات

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أعلنت إثيوبيا موعد الانتهاء التام من بناء سد النهضة، مشيرة إلى أنها انتهت من 70% من المشروع.

وقال المدير العام لمشروع سد النهضة الإثيوبي كيفل هورو، إن حوالي 70? من أعمال الإنشاءات في مشروع السد قد اكتملت، وأنه من المقرر اكتمال المشروع عام 2023.

وأضاف وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية أن الأعمال في الوحدتين 9 و10 تهدف لتوليد الطاقة قبل الانتهاء الكامل من المشروع، وتسير بشكل جيد أيضا.

وذكر هورو أنه من المتوقع أن تولد الوحدتان المذكورتان 750 ميغاواط من الكهرباء في أوائل 2021.

وأشار إلى أن البلاد أنفقت حتى الآن 99 مليار بر إثيوبي على المشروع وهناك حاجة إلى 40 مليارا إضافية لإنهائه.

من جانبه، أكد وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس في ختام الاجتماع الثالث على مستوى وزراء الري بالدول الثلاث بالخرطوم، بحضور ممثلي الخزانة الأمريكية والبنك الدولي، أن هناك تقاربا كبيرا بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

وأشار إلى اختلافات في بعض وجهات النظر بين الدول الثلاث، سيتم بحثها في الاجتماع الرابع المزمع عقده بأديس أبابا مطلع الشهر المقبل.


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