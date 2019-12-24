  • الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:23 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك والإنتاج الحربي

السيسي خلال احتفالية قادرون

«السيسي» يطالب الحكومة ومؤسسات الدولة بهذا الأمر

ارشيفية

لأول مرة.. احتفالات شعبية في السعودية بـ"الكريسماس"

أرشيفية

رسميًا.. تعطيل الدراسة بالإسكندرية غدًا بسبب الطقس

محمد ايهاب

«محمد إيهاب» يكشف المسكوت عنه في فضيحة المنشطات

مدير مشروع «سد النهضة»

مفاجأة.. إثيوبيا تعلن الموعد النهائي لاكتمال بناء سد النهضة

علاء مبارك ووالده

ماذا قال علاء مبارك عن آخر 10 سنوات في عهد والده؟

الملك سلمان

العاهل السعودي يصدر 5 أوامر ملكية عاجلة

تعبيرية

اختبار 30 في ثانية يعرفك ما إذا كنت مريضًا بالقلب أم لا

أرشيفية

استنفار رئاسى للحد من الطلاق

رسميًا.. مهاجم يوفنتوس ينتقل إلى الدحيل القطري

الرياضة

ماندزوكيتش
ماندزوكيتش
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

رسالة «متعب» إلى رمضان صبحي بعد التأهل لـ«طوكيو»

#

«إبراهيموفيتش» يلمح لعودته إلى إسبانيا

#

أحمد ياسر ريان يعتذر لجماهير الزمالك

#

«شعراوى» يطير للصين بمبلغ خيالى

المصريون

الدورى القطرى

اليوفنتوس

الدحيل

ماندزوكيتش

أنهى مسئولو نادي الدحيل القطري، اليوم الثلاثاء، إجراءات التعاقد مع الكرواتي ماريو ماندزوكيتش قادمًا من يوفنتوس الإيطالي، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

ووصل اللاعب الدولي الكرواتي إلى قطر صباح الأحد الماضي لإتمام تعاقده مع الدحيل حيث اجتاز الفحص الطبي ليتم الإعلان عن ضمه اليوم.

ولم يشارك ماندزوكيتش في أي مباراة الموسم الجاري مع يوفنتوس، بعدما خاض خلال 4 مواسم بقميص السيدة العجوز 162 مباراة سجل خلالها 44 هدفا وصنع 18.

وبذلك ينضم ماندزوكيتش إلى زميله السابق في يوفنتوس المغربي المهدي بن عطية الذى يلعب للفريق القطري أيضا.

ماندزوكيتش صاحب الـ33 عامًا يمتلك خبرة كبيرة في الملاعب الأوروبية إذ سبق له اللعب مع بايرن ميونيخ الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني ويوفنتوس كما وصل مع بلاده إلى نهائي كأس العالم 2018.

ويضم الدحيل حاليًا العديد من النجوم، فبخلاف ثنائي يوفنتوس السابق، يوجد أيضا هداف كأس آسيا المعز علي، والعراقي الواعد مهند علي والتونسي يوسف المساكني ليشكل إضافة كبيرة للفريق الذي يدربه البرتغالي روي فاريا.

ويحتل يوفنتوس حاليًا صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 42 نقطة بالتساوي مع إنتر ميلان بنفس الرصيد من النقاط، إلا أن النيراتزوري يتفوق بفارق الأهداف.

ويرغب يوفنتوس فى الحفاظ على لقب الدوري الإيطالي للموسم الثامن على التوالي تحت قيادة مدربه الجديد ساري، بعدما احتفظ السيدة العجوز بلقب الكالتشيو فى المواسم السبعة الأخيرة.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

بشرط ألا يكونوا مسلمين ..!!

د. هشام الحمامي

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» إصابة 4 طالبات في حادث حافلة مدرسية بالسعودية
» رسميًا.. مهاجم يوفنتوس ينتقل إلى الدحيل القطري
» عاملة سابقة بمنزل "نتنياهو" تكشف فضائح زوجته المُخجلة
» القبض على 24 متحرشًا سعوديًا
» مراسلة تستقيل على الهواء بعد فوزها باليانصيب.. وتصدم في النهاية
» النصر يتأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين
» وقف الدراسة يومين بسبب سوء الأحوال الجوية
» «سيد عبد الحفيظ» يطالب اتحاد الكرة بهذا الإجراء
» «حلقة النار».. 10 مدن تشهد ظاهرة كونية غريبة
» «صاحب الكلب معانا».. اعترافات المتهمين في «كلب المطرية»
» «هالاند» يقترب من الانتقال إلى مانشستر يونايتد

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:27 ص

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك