» رسميًا.. مهاجم يوفنتوس ينتقل إلى الدحيل القطري

24 ديسمبر 2019 - 07:25 م

أنهى مسئولو نادي الدحيل القطري، اليوم الثلاثاء، إجراءات التعاقد مع الكرواتي ماريو ماندزوكيتش قادمًا من يوفنتوس الإيطالي، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

ووصل اللاعب الدولي الكرواتي إلى قطر صباح الأحد الماضي لإتمام تعاقده مع الدحيل حيث اجتاز الفحص الطبي ليتم الإعلان عن ضمه اليوم.

ولم يشارك ماندزوكيتش في أي مباراة الموسم الجاري مع يوفنتوس، بعدما خاض خلال 4 مواسم بقميص السيدة العجوز 162 مباراة سجل خلالها 44 هدفا وصنع 18.

وبذلك ينضم ماندزوكيتش إلى زميله السابق في يوفنتوس المغربي المهدي بن عطية الذى يلعب للفريق القطري أيضا.

ماندزوكيتش صاحب الـ33 عامًا يمتلك خبرة كبيرة في الملاعب الأوروبية إذ سبق له اللعب مع بايرن ميونيخ الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني ويوفنتوس كما وصل مع بلاده إلى نهائي كأس العالم 2018.

ويضم الدحيل حاليًا العديد من النجوم، فبخلاف ثنائي يوفنتوس السابق، يوجد أيضا هداف كأس آسيا المعز علي، والعراقي الواعد مهند علي والتونسي يوسف المساكني ليشكل إضافة كبيرة للفريق الذي يدربه البرتغالي روي فاريا.

ويحتل يوفنتوس حاليًا صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 42 نقطة بالتساوي مع إنتر ميلان بنفس الرصيد من النقاط، إلا أن النيراتزوري يتفوق بفارق الأهداف.

ويرغب يوفنتوس فى الحفاظ على لقب الدوري الإيطالي للموسم الثامن على التوالي تحت قيادة مدربه الجديد ساري، بعدما احتفظ السيدة العجوز بلقب الكالتشيو فى المواسم السبعة الأخيرة.