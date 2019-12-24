شاهد.. نجاة زوج فنانة شهيرة من الموت المحقق

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محمد فضل

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الهام

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زوجفنانة

تعرض زوج الفنانة الكويتية الشهيرة إلهام الفضال، لحادث سير مروع كاد أن يفقد حياته بسببه، لكنه أصيب بإصابات في اماكن مختلفة بالجسم.

وظهرت الفنانة الكويتية، في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي على موقع "إنستجرام"، وهي تجلس في السيارة حيث أشارت إلى أنه أصيب ببعض الجروح التي احتاجت إلى تقطيب في الوجه.

ولفتت إلى أنه تم فحص عموده الفقري معربة عن اطمئنانها لأنه ما زال يحرك رأسه ورقبته، ما يعني أنه تجاوز الخطر.

وعرضت الفنانة سيارة الزوج التي بدا أنها تحطمت بالكامل معربة عن تأثرها الشديد بحالتها وعن امتنانها الكبير لبقائه سالماً.

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#الهام_الفضاله @emritaall224 من كنت صغيرة كنت سمينة مررة وتعبتني السمنة والأكثر تعبني كلام الناس ?? بموت من الرجيم لين انخطبت وتزوجت بعد الزواج رجعت سمنتي اكثر واكثر ?? كان زوجي يلمح لي انه متضايق من وزني وكانت تددور فيني الارض مادري شيوي الرجيب ما يسوي فيني اثر ?? حملت وولدت زاد وزني كثيرر ???? سخرلي الله صديقتي أيام الدراسة وكان وزنها قريب مني شفتها بزواج جسمها ??نحفااانه ومخصر جسمها ?? قلتلها سويتي تكميم من وراي قالت لا مو تكميم ?? استخدمت أعشاب طبيعية واستمريت عليها شهرين ونزل وزني وصرت مثل ماتشوفين ?? سألتها عن خلطة الاعشاب قالت خلطة أم مؤيد للتنحيف ???? ولها حساب بالانستقرام اكيد كثير يعرفها المهم طلبت منها وجابها لي المندوب لباب البيت بديت فيها من اسبوع بديت أحس بفرق مش طبيعي استمريت عليها الشهر الاول الناس صارو مصدومين وصرت سالفة اقاربي ?? والان لي شهرين ماتصدقوون وشقد ادمنتها الخلطة نزلت 13 كيلو الله يسعدها هذي صفحتها ادعولي يابنات ياربيه مفعولها ونتايجها ?? @emritaall224 @emritaall224

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