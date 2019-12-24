» إصابة 4 طالبات في حادث حافلة مدرسية بالسعودية

24 ديسمبر 2019 - 08:08 م

أصيبت 4 طالبات في حادث سير تعرضت له حافلة طالبات مدرسية في المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء.

وقالت إدارة تعليم محايل عسير، إن 4 بنات أصيبن في الحادث، مشيرة إلى أن حالة 3 منهن مستقرة.

وجاء في بيان الإدارة التعليمية أن "حادثا مروريا وقع صباح الثلاثاء لإحدى حافلات النقل المدرسية التي تقل طالبات من ابتدائية ومتوسطة المربع مع سيارة أخرى أثناء توجههن إلى المدرسة".

وأشارت إلى أنه "تم إخلاء الحافلة من جميع الطالبات، ونقلت 4 طالبات للمستشفى، ثلاث منهن حالتهن مستقرة وواحدة تحت الملاحظة".