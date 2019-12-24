لأول مرة.. احتفالات شعبية في السعودية بـ"الكريسماس"

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احتفالات

الكريسماس

موسم الرياض

فيما تعد سابقة تاريخية من نوعها، يتم التجهيز لإقامة احتفالات شعبية ضمن حفلات موسم الرياض "حفلات الشتاء"، ولكنها ليست بشكل رسمي.

وبالرغم من عدم تبنى الدولة الإعلان بشكل رسمى عن تنظيم احتفالات خصيصة باستقبال العام الجديد 2020، يتأهب السعوديون للاحتفال برأس السنة والكريسماس على هامش حضورهم فاعليات موسم الرياض.

وقال عبده خال، الكاتب والروائي السعودي لوكالة "سبوتنيك" الروسية، ليس هناك قرار رسمي صدر حتى الآن يختص باحتفال المملكة هذا العام برأس السنة أو الكريسماس، لكن هناك الكثير من السعوديين سيحتفلون بشكل خاص وليس بتوجيه أو منع رسميين، سلوك الفرح هو سلوك خاص جدا لا تقام له احتفاليات وفقا للنهج المتبع في المجتمع السعودي، فإذا كان هناك انفتاح سياحي حول العالم، فإن المسألة سوف تظل كما هي بأن الناس لهم حرية الاختيار في الاحتفال من عدمه.


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