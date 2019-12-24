«السيسي» يطالب الحكومة ومؤسسات الدولة بهذا الأمر

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، احتفالية أقيمت بمركز المنارة للمؤتمرات تحت عنوان "قادرون باختلاف"، حيث كرم عددًا من ذوي الهمم في نهاية الاحتفالية.

وخلال كلمته في ختام فعاليات الاحتفالية، أصدر الرئيس السيسي عدة توجيهات بشأن ذوي الهمم، مطالبًا الجهات المسئولة في الدولة بالعمل على تطبيقها، والتي جاءت على النحو التالي:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤسسات الدولة والجهات المعنية والمسئولين، بإنتاج العديد من الأعمال الفنية الثقافية والدرامية التي تعكس قدرات ذوي الهمم أو ذوى الاحتياجات الخاصة، للتأكيد على دورهم في المجتمع المصري.

كما طالب السيسي الجهات المختصة بتوفير مدربين مؤهلين ومتخصصين في المحافظات كافة، لتدريب ذوي الهمم ورفع كفاءتهم ولياقتهم البدنية.

ووجه أيضًا مؤسسات الدولة بالعمل على مكافحة ظاهرة التنمر من خلال صياغة تلك الظاهرة في أساليب تحذيرية وعرضها على المواطنين من خلال المنصات الإعلامية والأعمال الفنية والدرامية.

كلمة السيسي

وقال السيسي في ختام الاحتفالية، إن احتفالنا بهم يأتي تحت شعار قادرون باختلاف، مشيرًا إلى أن هذه الاحتفالية واحدةً من الملتقيات التي نحرص على تكرارها يومًا بعد يوم.

وأضاف، أن مثل هذه الاحتفاليات تجعلنا نستمد منها العزيمة والإصرار والتحدي، لافتًا إلى أنها تعد تعبيرًا راسخًا عن مقدراتهم ودور الهام بين أبناء الوطن.

وتابع، أنه من دواعي الفخر أن نرعى بناتنا وأبنائنا ليحققوا العديد من النتائج الغير مسبوقة في شتى المجالات، وذلك من خلال العمل على اكتشاف مواهبهم ورعايتهم وثقل قدراتهم، عن طريق تهيئة المدارس وتزويدها بالمدرسين الماهرين وطريقة التدريس على الأساليب الحديثة.

واختتم الرئيس كلمته قائلًا: أبنائي ذوي الهمم، إن تلبية احتياجاتكم ووضعها في مقدمة العمل، يجب أن تكون الركيزة الأساسية في مختلف المجتمعات لترفعوا علم أوطانكم عاليًا.