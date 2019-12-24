تطور مفاجئ.. تركيا تستعد لتحريك قواتها المسلحة إلى ليبيا

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تستعد تركيا إلى تحريك قواتها المسلحة إلى ليبيا، وفق المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن.

وقال متحدث الرئاسة في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن برلمان بلاده قد ينظر في تخويل "استخدام القوات المسلحة التركية في ليبيا".

وكشف قالن أن المعيار في هذه النقطة يعود للأحداث الجارية في العالم، مشيرًا إلى أنها قد تظهر ضرورة في الحصول على تخويل استخدام القوات المسلحة التركية في ليبيا".

وتابع: "هذه من صلاحيات البرلمان. وقد يتم اتخاذ القرار وفقا للظروف".

وشدد على أن برلمان بلاده يعمل حاليًا على وضع مشروع قانون لهذا التفويض.

وعن طبيعة عمل قوات بلاده في ليبيا، ذكر أنها "ربما يكون ذلك على شكل تدريب عسكري وبعثات الإنسانية.. سنعمل على تقييم واتخاذ الخطوات اللازمة".

وصدّق البرلمان التركي مؤخرا على مذكرة تعاون عسكري أبرمت مع حكومة الوفاق الوطني في طرابلس.

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