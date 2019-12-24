» الاتحاد الإنجليزي يرفض استئناف توتنهام بشأن «سون»

24 ديسمبر 2019 - 08:54 م

رفض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الاستئناف الذي تقدم به نادي توتنهام الإنجليزي حول رفع الإيقاف عن المهاجم الكوري الجنوبي هيونج -مين سون على العقوبة البالغة الإيقاف 3 مباريات نتيجة الطرد المباشر الذي تعرض له أمام تشيلسي يوم الأحد الماضي في الجولة الـ18 من البريميرليج.

وتعرض سون للطرد خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء الأحد على ملعب "توتنهام"، وذلك بعد تدخل عنيف على أنطونيو روديجر مدافع البلوز.

وقد أفادت تقارير صحفية إنجليزية عن توقيف مشجع لتشيلسي على خلفية إساءات عنصرية وجهها إلى المهاجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين، خلال مباراة فريقه توتنهام ضد ضيفه اللندني والتي شهدت أيضًا إساءات لمدافع تشيلسي الألماني أنطونيو روديجر.