» الزمالك يواصل التراجع ويفقد نقطتين أمام الإنتاج

24 ديسمبر 2019 - 09:29 م

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك نتائجه السلبية في مسابقة الدوري العام بعد التعادل بدون أهداف أمام الإنتاج الحربي، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، على ملعب السلام.

وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 15 نقطة ويبقي في المركز الرابع، كما رفع الإنتاج رصيده إلى نفس النقاط (15) ويبقي في المركز الخامس بفارق الأهداف.

الشوط الأول

بدأت المباراة بنشاط ملحوظ من جانب الفريقين وأن كان الزمالك هو الأكثر استحواذاً على الكرة ورغبة في زيارة شباك الإنتاج الحربي فيما لعب الأخير بتحفظ دفاعي.

في الدقيقة 21 انفرد أشرف بن شرقي بعامر عامر حارس الإنتاج الحربي لكن مهاجم الزمالك أهدر فرصة مُحققة وسط تألق من عامر الذى تصدى للكرة ببراعة ، وحاول الزمالك التسجيل أكثر من مرة كما هدد الإنتاج مرمى الابيض لكن دون جدوى لينتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني حماسية من جانب الزمالك الذى ضغط عن طريق بن شرقي وأبواما ومصطفى محمد لكن دفاع الأنتاج مازال يتفوق في هذه المواجهات ويمنع الأبيض من هز شباك عامر عامر.

وطالب لاعبو الزمالك أحتساب ضربة جزاء بعد عرقلة بن شرقي لكن الحكم رفض الأمتثال لطلبهم وأمر بأستكمال اللعب.

في الدقائق الأخيرة حاول الزمالك الوصول إلى مرمى عامر عامر ودفع كارتيرون بأوباما بغية التسجيل ونشط أداء الأبيض فعلاً فيما شكّلت الهجمة المرتدة للأنتاج خطورة واضحة على مرمى الأبيض وأهدر لاعبو الأنتاج أكثر من فرصة ونال محمد عبد الغني بطاقة صفراء في الدقائق الأخيرة لعرقلة باسم مرسي الذى كاد ينفرد بحارس الزمالك ويتواصل الاداء على هذا المستوى إلى أن ينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.