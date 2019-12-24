  • الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:59 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أمطار على القاهرة

أمطار رعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر المواطنين

الدكتور مبروك عطية

الموت يفجع الدكتور مبروك عطية

الإفتاء

شاهد..«الإفتاء» تحسم جدل «مدد يا حسين»

الجيش التركي

تطور مفاجئ.. تركيا تستعد لتحريك قواتها المسلحة إلى ليبيا

السيسي خلال احتفالية قادرون

«السيسي» يطالب الحكومة ومؤسسات الدولة بهذا الأمر

ارشيفية

لأول مرة.. احتفالات شعبية في السعودية بـ"الكريسماس"

محمد ايهاب

«محمد إيهاب» يكشف المسكوت عنه في فضيحة المنشطات

الملك سلمان

العاهل السعودي يصدر 5 أوامر ملكية عاجلة

مدير مشروع «سد النهضة»

مفاجأة.. إثيوبيا تعلن الموعد النهائي لاكتمال بناء سد النهضة

علاء مبارك ووالده

ماذا قال علاء مبارك عن آخر 10 سنوات في عهد والده؟

الزمالك يواصل التراجع ويفقد نقطتين أمام الإنتاج

الرياضة

الزمالك
الزمالك
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الإنتاج الحربي

#

الزمالك يبحث إيقاف نزيف النقاط أمام «العجلات الحربية»

#

«الصقر» يُحمل مدرب بيراميدز مسئولية الخسارة أمام الزمالك

#

انفعال عمرو أديب بعد خسارة الزمالك: عمرو بيعيط

المصريون

الزمالك

الإنتاج الحربى

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك نتائجه السلبية في مسابقة الدوري العام بعد التعادل بدون أهداف أمام الإنتاج الحربي، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، على ملعب السلام.

وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده  إلى 15 نقطة ويبقي في المركز الرابع، كما رفع الإنتاج رصيده إلى نفس النقاط (15) ويبقي في المركز الخامس بفارق الأهداف.

الشوط الأول

بدأت المباراة بنشاط ملحوظ من جانب الفريقين وأن كان الزمالك هو الأكثر استحواذاً على الكرة ورغبة في زيارة شباك الإنتاج الحربي فيما لعب الأخير بتحفظ دفاعي.

في الدقيقة 21 انفرد أشرف بن شرقي بعامر عامر حارس الإنتاج الحربي لكن مهاجم الزمالك أهدر فرصة مُحققة وسط تألق من عامر الذى تصدى للكرة ببراعة ، وحاول الزمالك التسجيل أكثر من مرة كما هدد الإنتاج مرمى الابيض لكن دون جدوى لينتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني حماسية من جانب الزمالك الذى ضغط عن طريق بن شرقي وأبواما ومصطفى محمد لكن دفاع الأنتاج مازال يتفوق في هذه المواجهات ويمنع الأبيض من هز شباك عامر عامر.

وطالب لاعبو الزمالك أحتساب ضربة جزاء بعد عرقلة بن شرقي لكن الحكم رفض الأمتثال لطلبهم وأمر بأستكمال اللعب.

في الدقائق الأخيرة حاول الزمالك الوصول إلى مرمى عامر عامر ودفع كارتيرون بأوباما بغية التسجيل ونشط أداء الأبيض فعلاً فيما شكّلت الهجمة المرتدة للأنتاج خطورة واضحة على مرمى الأبيض وأهدر لاعبو الأنتاج أكثر من فرصة ونال محمد عبد الغني بطاقة صفراء في الدقائق الأخيرة لعرقلة باسم مرسي الذى كاد ينفرد بحارس الزمالك ويتواصل الاداء على هذا المستوى إلى أن ينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

بشرط ألا يكونوا مسلمين ..!!

د. هشام الحمامي

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» وقف الدراسة يومين بسبب سوء الأحوال الجوية
» الزمالك يواصل التراجع ويفقد نقطتين أمام الإنتاج
» الاتحاد الإنجليزي يرفض استئناف توتنهام بشأن «سون»
» إصابة 4 طالبات في حادث حافلة مدرسية بالسعودية
» رسميًا.. مهاجم يوفنتوس ينتقل إلى الدحيل القطري
» اختبار 30 في ثانية يعرفك ما إذا كنت مريضًا بالقلب أم لا
» عاملة سابقة بمنزل "نتنياهو" تكشف فضائح زوجته المُخجلة
» القبض على 24 متحرشًا سعوديًا
» مرتضى منصور يتحدى الإيقاف ويحضر مباراة الزمالك والإنتاج
» مراسلة تستقيل على الهواء بعد فوزها باليانصيب.. وتصدم في النهاية
» النصر يتأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:27 ص

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك