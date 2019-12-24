أسعار المعدن الأصفر تواصل الارتفاع لليوم الثاني

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سعر الجرام

ارتفعت أسعار في الذهب في مصر اليوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2019، حيث جاء الارتفاع بمقدار ثلاثة جنيهات مقارنة بأسعار أمس.

وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 665 جنيها للجرام فى بداية تعاملات السوق المحلية، وفقًا لنادي نجيب سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة.

وشهد الملاذ الآمن ارتفاعًا عالميًا بمقدار نحو 0.28% في ثاني أيام تعاملات البورصة العالمية للذهب بما يعادل 3 جنيهات في السوق المحلية، بالإضافة إلى ارتفاع الدولار أمام الجنيه بالسوق المحلية ساهم في صعود الملاذ الآمن محليا.

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 665 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 766 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 18 ارتفع ليسجل 564 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5325 جنيها.

وسجل سعر الأوقية 1491 دولارًا مقابل 1484 أمس.

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