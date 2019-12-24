الموت يفجع الدكتور مبروك عطية

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وفاة

زوجة

الموت

مبروك عطية

فجع الموت اليوم الداعية الإسلامي الدكتور مبروك عطية، في زوجته، والتي تم دفنها اليوم بمسقط رأسها.

أعلن ذلك الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال برنامجه "لعلهم يفقهون"، متقدمًا بخالص العزاء سائلا المولى عز وجل أن يرحمها ويتغمدها بواسع رحمته، وأن يصبر أهلها ويرزقهم الصبر والسلوان.

وأكد خالد الجندي، أن فقدان الزوجة أمر مهم جدا للزوج لا يشعر به إلا من يتعرض له بفقدان زوجته.

والدكتور مبروك عطية، يعمل رئيسًا لقسم الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، وكان قبل ذلك دكتور في جامعة الإمام محمد بن سعود - جامعة الملك خالد - في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية.


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