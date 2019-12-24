الدولار يفاجئ الجميع ويسجل هذا الرقم في مختلف البنوك

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الدولار الأمريكي

مال وأعمال

اختلفت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر الحالي، حيث جاء متوسط سعر الصرف في بعض البنوك العاملة على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

بلغ سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة

بلغ سعر الدولار في بنك عودة نحو 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي

بلغ سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي نحو 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم

بلغ سعر الدولار في بنك بلوم نحو 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع.


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