رئيس الزمالك: مرمى الإنتاج الحربي مغلق بالسحر.. وهؤلاء السبب

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مرتضى منصور
مرتضى منصور
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قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، في تصريحات للصحافيين بعد مباراة فريقه أمام الإنتاج الحربي :«تم قفل الشبكة بواسطة السحر، سيد عبدالحفيظ وممدوح عباس وهاني العتال هم من جلبوا السحرة».
وأنتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين في اطار الجولة الـ10 من الدوري الممتاز لكرة القدم.
وأضاف مرتضى منصور :«المرمى مفتوح أمام اللاعبين، لكن الكرة ترفض الدخول، ما يفعله سيد عبدالحفيظ يعد كفراً، لقد منع السحر الحكم من احتساب ركلة جزاء لصالحنا».
وأتم رئيس الزمالك «لاعبو الزمالك رجال، لا توجد أي أزمات مع اللاعبين، ولا توجد أزمة مستحقات، ممدوح عباس جلب ساحر من نيجيريا وسيد عبدالحفيظ لديه ساحر من مصر لمنعنا من التسجيل».

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