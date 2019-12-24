908 آلاف شخص تضرروا من فيضانات جنوب السودان

24 ديسمبر 2019 - 10:10 م

قدّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في جنوب السودان، الثلاثاء، تضرر 908 آلاف شخص من الفيضانات المستمرة في البلاد منذ يوليو/ تموز الماضي.



وقال المكتب في تصريحات للأناضول، إن 620 ألف شخص من بين هؤلاء يحتاجون إلى مساعدات إنسانية فورية.

وأضاف أن الفيضانات عزلت العديد من المجتمعات عن الخدمات الصحية والغذائية، وتسبب منسوب المياه المرتفع في الإضرار بعدد كبير من المنازل، ما أدى إلى تشريد ما يقدر بنحو 420 ألف شخص.

وقال آلين نوديهو، منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في جنوب السودان في بيان الشهر الماضي: "هناك حالة طوارئ تتكشف بالفعل في عدة مناطق".

وأضاف: "العيادات الطبية والمدارس والكنائس ومراكز الشرطة تغمرها المياه، وهناك مجتمعات بأكملها تشردت".

وتابع: "هناك الكثير من المانحين الأسخياء وأدعو الآخرين للانضمام لذلك الجهد، إنني أقوم بصرف 10 ملايين دولار من الصندوق الإنساني لجنوب السودان للمساعدات الفورية بالمناطق الأكثر تضررا".

ومنذ يوليو/تموز، تتعرض دولة جنوب السودان لأمطار غزيرة وفيضانات بشكل غير مسبوق.

وهطلت الأمطار على مناطق تعاني من احتياجات إنسانية ملحة، حيث كان هناك نحو 3 ملايين شخص في المناطق المتضررة بحاجة إلى المساعدة حتى قبل هطول الأمطار، من بين أكثر من 7 ملايين شخص ينتظرون الإغاثة في جميع أنحاء البلاد، حسب الأمم المتحدة.

ووفقًا لتقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة ، يواجه أكثر من 60 بالمئة من المتضررين من الفيضانات مستويات شديدة من سوء التغذية الحاد.

وأضاف أن الفيضانات أتلفت نحو 75 ألف هكتار من الأراضي الزراعية لتفقد بذلك مئات الأسر ما لديها من مخزونات قليلة من الغذاء، مما أدى إلى تفاقم الاحتياجات الغذائية.