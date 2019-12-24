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إثر دفاعه عن الشواذ.. أمريكا تستدعي سفيرها في زامبيا

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المصريون ووكالات

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استدعت الولايات المتحدة سفيرها في العاصمة الزامبية لوساكا "دانييل فوت"، بعد طلب من السلطات على خلفية انتقاده قرارات قضائية محلية بشأن مثليين.
وذكرت تقارير إعلامية محلية، نقلا عن مصادر دبلوماسية، الثلاثاء، أن العلاقات الثنائية مع شعب زامبيا جيدة وسوف تستمر، بالرغم من استدعاء السفير الأمريكي.
ومن المتوقع أن يعود السفير الأمريكي في لوساكا إلى بلاده في الثاني من يناير/ كانون الثاني المقبل.
وفي 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بعث الرئيس الزامبي إدغار لونغو، برسالة شكوى إلى واشنطن دعا فيها فيها لسحب السفير "دانييل فوت" من البلاد.
وأوضحت الرئاسة الزامبية في بيان حينها أن هذه الخطوة جائت ردا على انتقادات للسفير الأمريكي وتهديده بقطع المساعدات الأمريكية لها، على خلفية الحكم على رجلين مثليين بالسجن لمدة 15 عامًا الشهر الماضي.
وطالب الرئيس لونغو بسحب واشنطن سفيرها من لوساكا، مشيرا أنه سيتم اتخاذ قرارات دبلوماسية جديدة وفقا للخطوات التي ستتخذها واشنطن.
ودافع السفير الأمريكي عن انتقاداته قائلا إن الولايات المتحدة تقدم 500 مليون دولار مساعدات سنوية لزامبيا ومن حقها التعبير عن آرائها الخاصة. -

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