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وثائق جديدة من بوينج بشأن «737 ماكس» المثيرة للجدل

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بوينج تحصل على ترخيص أمريكي لبيع طائرات إلى إيران
بوينج تحصل على ترخيص أمريكي لبيع طائرات إلى إيران
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المصريون ووكالات

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قال مساعد بلجنة في مجلس النواب الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إن وثائق من بوينج تعكف لجنة حكومية أمريكية على مراجعتها يبدو أنها تشير إلى صورة «مزعجة جدا» لتعليقات من موظفين بشركة صناعة الطائرات بشأن الطائرة 737 ماكس الموقوفة عن الطيران.
وأضاف المساعد، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته أن الوثائق التي قدمت إلى اللجنة في وقت متأخر، يوم الاثنين، ناقشت بواعث قلق بشأن التزام بوينج بمعايير السلامة ومساعي من بعض الموظفين لضمان ألا تتدخل هيئات تنظيمية أو هيئات أخرى لتعديل خطط الشركة للإنتاج.
ولم يتسن الاتصال ببوينج للحصول على تعقيب.
وقُدمت الوثائق إلى لجنة إدارة الطيران الاتحادية في نفس اليوم الذي أعلنت فيه بوينج عن إقالة رئيسها التنفيذي دينيس مويلنبرج وسط أزمة أثارتها طريقة تعاملها مع تداعيات حادثي تحطم لطائرتها الأفضل مبيعات 737 ماكس.
وطائرات 737 ماكس رابضة على الأرض منذ مارس وقتل 346 شخصا في حادثي التحطم اللذين وقعا في إندونيسيا وإثيوبيا خلال خمسة أشهر.
وإلى جانب الوثائق التي قدمت إلى إدارة الطيران الاتحادية قدمت بوينج في وقت سابق وثائق إلى وزارة العدل التي تجري تحقيقا جنائيا نشطا في أمور مرتبطة بالطائرة 737 ماكس.
وتسعى بوينج جاهدة لإصلاح العلاقات مع هيئات تنظيمية أمريكية ودولية تحتاج لنيل موافقتها على عودة طائرات 737 ماكس إلى التحليق في الجو.
وأغلقت أسهم بوينج منخفضة 1.3 بالمائة إلى 333 دولارا، اليوم الثلاثاء، بعد منيت بخسائر بلغت أكثر من 20 في المائة على مدار الأشهر التسعة الماضية.

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