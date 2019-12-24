مقتل 35 مدنيًا معظمهم من النساء بهجوم مسلح في بوركينا فاسو

24 ديسمبر 2019 - 11:20 م

قالت السلطات في بوركينا فاسو إن هجوما شنه مسلحون في شمال البلاد، اليوم الثلاثاء، أدى إلى مقتل 35 مدنيا وسبعة أفراد من قوات الأمن التي تمكنت في نهاية الأمر من صد المهاجمين وقتل 80 منهم.

