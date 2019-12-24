زلزالان قويان يقعان بوسط كولومبيا

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالين قويين بلغت شدتهما ست درجات و5.8 درجة هزا وسط كولومبيا اليوم الثلاثاء.



ووقع الزلزالان على بعد نحو 150 كيلومترا جنوبي العاصمة بوجوتا وكان مركز كل منهما قريبا جدا من الآخر وعلى مقربة كبيرة من سطح الأرض مما يضخم من تأثيرهما.

