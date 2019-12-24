مقتل 5 عناصر أمن في تفجيرين وهجوم مسلح شمالي العراق

24 ديسمبر 2019 - 11:50 م

قُتل 5 عناصر أمن وأصيب 10 آخرون بجروح، الثلاثاء، في تفجيرين وهجوم مسلح شمالي البلاد، يعتقد وقوف تنظيم "داعش" الإرهابي خلفها.



وذكرت خلية الإعلام الأمنية التابعة لوزارة الدفاع في بيان أن عبوة ناسفة استهدفت أفراد بالجيش في قرية الصلاحية بمحافظة صلاح الدين، ما أدى لمقتل جنديين اثنين وإصابة 3 آخرين.

وفي حادث منفصل، قال الملازم أول في شرطة نينوى فيصل الجبوري للأناضول، إن عبوة ناسفة استهدفت دورية لقوات الحشد الشعبي خلال حملة تمشيط في ناحية الكوير التابعة لقضاء مخمور جنوب شرقي محافظة نينوى.

وأضاف الجبوري أن اثنين من مقاتلي الحشد قتلا وأصيب 5 آخرون بجروح.

وفي كركوك، قال النقيب في شرطة المحافظة، حامد العبيدي، للأناضول، إن "عناصر من تنظيم داعش شنوا هجوما مستهدفين حواجز أمنية تتولى مهمة حماية حقول خباز النفطية غربي كركوك".

وأضاف العبيدي أن "الهجوم أسفر عن مقتل عنصر في الشرطة وإصابة اثنين آخرين بجروح".

وزادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش" الإرهابي خلال الأسابيع الأخيرة وبشكل خاص في المنطقة الوعرة الواقعة بين محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى والمعروفة باسم "مثلث الموت".

وكان العراق أعلن عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه والتي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.