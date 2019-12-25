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مصرع 100 شخص جراء غرق قارب في جمهورية بنين

عرب وعالم

مصرع 4 أشخاص جراء غرق قارب للاجئين ببحر إيجه
مصرع 4 أشخاص جراء غرق قارب للاجئين ببحر إيجه
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المصريون ووكالات

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مخاوف من احتمال غرق 100 مهاجر في المتوسط

لقي 100 شخص على الأقل مصرعهم، جراء غرق قارب يقل مواطنين مسيحيين من جمهورية بنين، كانوا قادمين من نيجيريا لحضور قداسات بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح.
وذكرت صحف محلية، الثلاثاء، أن أكثر من 100 مسيحي من بنين، يعيشون بمدينة لاغوس النيجيرية، أبحروا منها السبت الماضي لحضور القداسات الدينية السنوية في كنيستي "شيروبيم وسيرافيم"، في بلدة "سو-آفا" على ضفاف بحيرة نوكوي.
وأشارت إلى غرق القارب بعد دخوله المياه الإقليمية لجمهورية بنين.
ولفتت إلى عدم معرفة عدد الأشخاص الذين كانوا على متن القارب على وجه التحديد، موضحة أنه تم انتشال 100 جثة حتى الآن.
وتشير التقارير، إلى أن القارب غرق بسبب الحمولة الزائدة. -

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