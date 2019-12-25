مصر تسعى لصيغة توافقية بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة

25 ديسمبر 2019 - 12:00 ص

أكدت مصر على سعيها قدمًا في مفاوضات سد النهضة للتوصل إلى تفاهم واتفاق مع كل من السودان وإثيوبيا بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد، وخصوصًا خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد، والحرص على التوصل لصيغة توافقية تحقق مصلحة الدول الثلاثة، متمثلة في حق أثيوبيا في تحقيق التنمية التي تنشدها بما لا يمثل خطرًا جسيمًا على مصر ويضمن تدفق المياه لها وحق الحياة.



وبحسب بيان مجلس الوزراء، فإن مصر قدّمت صياغة بديلة لربط السدين بما يحقق مصلحة الطرفين.



وتجدر الإشارة إلى أنه في ضوء مخرجات اجتماع واشنطن الذي عُقد في 6 نوفمبر تم عقد 3 اجتماعات، ومن المقرر عقد الاجتماع الرابع في 9-10 يناير المقبل لاستكمال النقاشات والمفاوضات.

