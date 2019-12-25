» فنانة شهيرة تتزوج بشاب أصغر منها بـ36 سنة

25 ديسمبر 2019 - 07:22 ص

قررت المطربة العالمية مادونا الزواج من الراقص الشاب بفرقتها الموسيقية مالك ويليامز بعد حصولها على موافقة عائلته .



وأثار هذا الأمر جدلا بسبب فارق السن الكبير بين الاثنين حيث تبلغ مادونا من العمر 61 سنة بينما يبلغ ويليامز 25 سنة .



وقال و والد و والدة الراقص الشاب إنهما وافقا على الزيجة بعدما شعرا بأن مادونا قادرة على طمأنتهم على مستقبل ابنهم والاهتمام به.



وقال والد الشاب: مادونا تكبرني شخصيا بعامين لكني واثق من قدرة نجلي على التعامل مع امرأة تكبره بـ36 سنة ونجمة بحجم مادونا.



