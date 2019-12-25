» مبروك عطية يفجر مفاجأة عن حديث "امرأة دخلت النار في هرة"

أحمد عادل شعبان
أكد الداعية مبروك عطية أن حديث دخول امرأة النار بسبب حبسها هرة مفهوم لدى الناس بشكل غير صحيح .
وقال "عطية" في تصريحات تلفزيونية إن الناس يعتقدون أن المرأة دخلت النار بسبب حبسها للهرة ، مضيفًا: سبب دخول المرأة النار أنها كانت من عبدة الحجر ، ومن ضمن مساويء هؤلاء أنهم كانوا لا يرحمون الحيوان وبالتالي جاء هذا الحديث لذكر مساويء هذه الطائفة من الناس.
وأضاف: إذا ربيت قطة في منزلك للاستئناس بها فلا بأس لكن الأولى أولا أن ترعى الفقراء من أقاربك.
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