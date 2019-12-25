وزير سابق يحرج مرتضى منصور بتعليق ناري

25 ديسمبر 2019 - 07:37 ص

علق وزير الرياضة الأسبق خالد عبد العزيز على حضور مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك - لمباراة فريقه مع الإنتاج الحربي رغم منع حضوره 3 مباريات.



وأشار "مرتضى" إلى أنه يملك حصانة برلمانية تمنع توقيع أي عقوبة عليه من أي لجنة إلا بعد استئذان مجلس النواب .



وفي أعقاب تلك التصريحات قال "عبد العزيز" : هل يمنع القانون لاعبا أن يكون عضوا في مجلس النواب؟ وفي هذه الحالة هل من حق حكم المباراة أن ينذر أو يطرد هذا اللاعب الذي يتمتع بالحصانة؟ وهل يحق للجنة المسابقات إيقافه لعدة مباريات؟



