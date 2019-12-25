» الإعدام لأفعى تسللت إلى طائرة

25 ديسمبر 2019 - 09:21 ص

تسللت أفعى إلى طائرة أقلعت من مدينة بريزبن الأسترالية ومتجهة إلى مطار كوينز تاون جنوب نيوزيلندا، وأختبئت في الهيكل الأسفل لها.

وعندما كانت الطائرة تهبط علي أرض المطار رأي الطيار جسم غريب يسقط من الطائرة على الأرض فأبلغ سلطات المطار، وأتضح أنها كانت أفعى، وبالفعل تم استدعاء فريق الأمن البيولوجي وعثروا على الأفعى وهى علي قيد الحياة، وتم إعدامها بشكل إنساني.

جدير بالذكر أن السلطات أبلغت أن التحقيقات أسفرت عن أن الأفعى تسللت إلى الطائرة من أستراليا وسقطت من الطائرة عندما تم فتح عجلات الطائرة.