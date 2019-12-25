  • الأربعاء 25 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:21 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
جمال خاشقجي

التعاون الخليجي يعلق على أحكام مقتل خاشقجي

تركي ال الشيخ

تركي آل الشيخ يفاجئ الجميع باعتزاله.. ما الأمر؟

ضاحي خلفان

خلفان: خلي قطر تشرب من البحر

سكان تل العقارب

سكان "تل العقارب": "إحنا عايشين في أوروبا"

الدولار

الدولار يستقر فى المعاملات الصباحية عند هذا الرقم

رضا عبد العال

اقتراح صادم من رضا عبد العال لمرتضى بعد تعادل الزمالك

المستشار مرتضى منصور

وزير سابق يحرج مرتضى منصور بتعليق ناري

رينيه فايلر

مرتضى منصور يكشف مفاجأة مدوية عن فايلر

مرتضى منصور

مرتضى منصور يهدد شخص: أبشرك بسرطان في الرئة يا كافر

ارتفاع الأسعار

خبير يكشف: هذا هو السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار

في إستراليا..

الإعدام لأفعى تسللت إلى طائرة

الصفحة الأخيرة

الإعدام لأفعى من أستراليا
الإعدام لأفعى من أستراليا
Advertisements

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

ركاب عرب يخلعون ملابسهم على متن طائرة.. السبب صادم

تسللت أفعى إلى طائرة أقلعت من مدينة بريزبن الأسترالية ومتجهة إلى مطار كوينز تاون جنوب نيوزيلندا، وأختبئت في الهيكل الأسفل لها.

وعندما كانت الطائرة تهبط علي أرض المطار رأي الطيار جسم غريب يسقط من الطائرة على الأرض فأبلغ سلطات المطار، وأتضح أنها كانت أفعى، وبالفعل تم استدعاء فريق الأمن البيولوجي  وعثروا على الأفعى وهى علي قيد الحياة، وتم إعدامها بشكل إنساني.

جدير بالذكر أن السلطات أبلغت أن التحقيقات أسفرت عن أن الأفعى تسللت إلى الطائرة من أستراليا وسقطت من الطائرة عندما تم فتح عجلات الطائرة.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

بشرط ألا يكونوا مسلمين ..!!

د. هشام الحمامي

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» رئيس دولة يفقد الذاكرة.. السبب صادم
» برلماني: عودة الرحلات البريطانية لشرم الشيخ صححت المفاهيم
» معلمة إسبانية تصبح محط أنظار العالم بهذه الحيلة
» الإعدام لأفعى تسللت إلى طائرة
» سمير عثمان: نعم الزمالك يستحق ركلة جزاء في مباراة الإنتاج
» شوبير: الأهلي قرر رحيل هؤلاء الثلاثة عن الفريق
» رد ناري من العتال على اتهامات مرتضى منصور بالسحر
» مبروك عطية يفجر مفاجأة عن حديث "امرأة دخلت النار في هرة"
» فنانة شهيرة تتزوج بشاب أصغر منها بـ36 سنة
» صورة نادرة لعادل إمام تشعل مواقع التواصل .. ونجله يوضح
» الإمارات تهنئ إسرائيل بحلول عيد "حانوكا" اليهودي

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    14:45

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك