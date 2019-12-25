خلفان: خلي قطر تشرب من البحر

25 ديسمبر 2019 - 09:46 ص

قال ضاحي خلفان إن مساعي قطر لتشويه صورة الإمارات قد باءت كلها بالفشل.

وكتب على حسابه في "تويتر": "فشلت كل محاولات الدوحة في الإساءة إلى سمعة الإمارات.. ما باقي إلا تشرب من البحر".

وأضاف خلفان في سلسلة تدوينات أنه عندما تسير في شوارع الإمارات الواسعة الجميلة.. لا داعي للسرعة فكل ما حولك يبتسم في هذه الدولة.. اللهم جنب أمتنا شر الأشرار، بحسب قوله.

وتساءل خلفان: هل تنجح قطر في زج أردوغان في حرب بليبيا أملاً في دخول مصر في مواجهة عسكرية.. ليس لديها مانع أبدًا من تطاحن البلدين معًا، بحسب تعبيره.