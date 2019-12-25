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التعاون الخليجي يعلق على أحكام مقتل خاشقجي

عرب وعالم

جمال خاشقجي
جمال خاشقجي
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وكالات - الدويني فولي

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علق مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأربعاء، على الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية السعودية في جريمة مقتل الصحفي، جمال خاشقجي، بقنصلية بلاده في تركيا.

ووصف مجلس التعاون هذه المحاكمة بـ"خطوة مهمة في تطبيق العدالة".

وقال المجلس، في بيان على لسان أمينه العام عبد اللطيف الزياني، إن "الأحكام في جريمة مقتل خاشقجي برهنت على استقلالية ونزاهة القضاء السعودي، وأثبتت التزام حكومة المملكة وتعهدها بمحاكمة مرتكبي هذه الجريمة".

واستنكر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، المحاولات المغرضة لتسييس جريمة مقتل خاشقجي والتدخل في شئون السعودية، قائلاً: "الأحكام في جريمة مقتل خاشقجي برهنت على استقلالية القضاء السعودي".

كانت النيابة العامة في السعودية، أعلنت صدور أحكام بإعدام 5 أشخاص في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، كما حكمت بالسجن على 3 آخرين لمدد يصل مجملها إلى 24 عاما.

وبرأت النيابة العامة السعودية مستشار الديوان الملكي السابق سعود القحطاني، ونائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق أحمد عسيري من التهم الموجهة إليهما، لعدم كفاية الأدلة، بحسب بيان النيابة السعودية.

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