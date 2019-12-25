تركي آل الشيخ يفاجئ الجميع باعتزاله.. ما الأمر؟

25 ديسمبر 2019 - 10:05 ص

فاجأ المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، جمهوره ومتابعيه على "تويتر"، باستبيان صادم بشأن اعتزاله موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من بداية العام المقبل.

وكتب آل الشيخ في تغريدة له علي تويتر: أفكر جدياً في 1-1-2020م أن اعتزل تويتر.. هل - قرار حكيم - لا تعتزل - قرار يخصك".

وتفاعل مع الجمهور الذي طالبه بعدم الاعتزال كونه منصة للترفيه وأن قرار اعتزاله له سلبيات أكثر من الإيجابيات.