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فى العرض الخاص..

بـ"شورت".. زينة تثير ضجة خلال ظهورها فى فيلم "الفلوس"

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زينة
زينة
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علا خطاب

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زينة

شورت

فيلم الفلوس

أثارت الفنانة زينة، الجدل، بعد ظهورها بإطلالة جريئة، حيث ارتدت "شورت" قصيرًا، خلال حضورها العرض الخاص لفيلمها الجديد الفلوس مع الفنان تامر حسنى.

وظهرت زينة في العرض الخاص، مرتدية شورت قصيرا، مع جاكيت أسود كلاسيكي، ما عرضها لبعض الانتقادات .

وأقيم الحفل، مساء أمس الثلاثاء، وسط حضور جماهيري كبير، شارك به كل من النجوم تامر حسني وهنا الزهد وأكرم حسني وخالد الصاوي ومحمد نور، والشاعر أمير طعيمة والمنتج جابي خوري.

وفيلم "الفلوس" قصة تامر حسني، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، وإخراج سعيد الماروق، ويشارك فى البطولة، خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد .




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