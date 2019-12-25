» "تبون" يبكي أثناء تشييع جثمان "قايد صالح"

25 ديسمبر 2019 - 11:12 ص

بكي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أثناء إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الفريق أحمد قايد صالح قائد الجيش، وهو يقرأ الفاتحة له ويدعو له.

وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت أمس أنه سيتم عرض جثمانه اليوم في قصر الشعب.

جدير بالذكر أنه سيتم دفن جثمانه اليوم بعد صلاة الظهر في ساحة الشهداء بمقبرة العليا "شرق العاصمة" حيث تم دفن الرؤساء السابقين وكبار المسئولين.



