المتظاهرون يحرقون مقرات موالية لإيران في بغداد

25 ديسمبر 2019 - 11:20 ص

أغلق متظاهرون عراقيون طريق محمد القاسم السريع وسط بغداد، والعديد من الطرق الرئيسية في محافظة النجف ومنها شارع النجف - كوفة، وشارع القادسية وطريق كربلاء ومجسر الصدرين، بالإطارات المشتعلة، كما أحرق آخرون مقار تابعة لحزب الدعوة وتيار الحكمة ومنظمة بدر وعصائب أهل الحق الموالية لإيران.

في سياق متصل أحرق المتظاهرون علم إيران مطالبين برحيل قاسم سليماني من المنطقة الخضراء.

جدير بالذكر أن الاحتجاجات جاءت في وقت مرر فيه البرلماني العراقي قانون الانتخابات الجديد والذي كان أحد المطالب الرئيسية للمتظاهرين الذين اجتاحوا البلاد.