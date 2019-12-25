السيسي: مش عايزين نخسر تاني

إيمان هاني
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرصه على استعادة كفاءة جميع البحيرات، سواء الموجودة على البحر المتوسط، أو داخل الدولة.
وأضاف السيسي -خلال افتتاحه عددًا من المشروعات القومية بمحافظة الفيوم، اليوم الأربعاء- أن بحيرة قارون مساحتها أكثر من 50 ألف فدان، وإذا تركت على وضعها الحالي ستخسرها الدولة، معقبا: "مش عايزين نخسر تاني، عايزين نقدم كل يوم خطوة".
وتابع: "تكلفة استعادة البحيرات كبيرة جدًا ومن الممكن ألا نجد منها عائدًا مباشرًا الآن، لكن سيكون لها عائد كبير خلال السنوات المقبلة.
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